萬聖節倒數1個多月，六福村年度盛事的「墓碑鎮」萬聖活動即將登場，今年「2022惡靈厄惡 墓碑鎮」將地獄搬出地表，今年「Renee鬼娃」首度降臨六福村墓碑鎮，現場更有上百顆骷髏頭打造的嗜血骷髏山、蜘蛛毒后及喪屍蝴蝶入侵的恐怖墓園、大人小孩都愛的傑克南瓜園，還有百鬼喪屍大遊行，加上耗資千萬的駭人萬聖厄夜，讓遊客來玩樂兼試膽。

惡靈餐廳更是每年場場爆滿的人氣餐廳，讓遊客在神秘燈光氣氛下邊享用「膽顫魂飛牛排特餐」，邊欣賞媲美百老匯等級驚悚的開放式舞台劇，出奇不意還得嚴防「鬼」出沒在身邊，營造濃厚萬聖節氣氛，每年都吸引許多遊客搶訂位。

若想玩樂園兼度假，關西六福莊以萬聖節主題推出「惡靈萬聖村莊 惡靈餐廳專案」，現在預訂可於9月24日至11月20日的每周五、六、日入住，雙人價1萬1900元+10%，能連續2天暢玩六福村，還可以享受惡靈餐廳「膽顫魂飛」特餐、Renee’s Curse特色飲品、萬聖節工具系列髮箍應景；9月8日前購買該專案，再加碼抽星宇航空台北—曼谷雙人來回機票。