中共無人機侵擾金馬等離外島，昨（1）日首度遭我國守軍擊落。對此，前立委沈富雄今（2）日就表示，其實從8月初這個事件發生，拖了整整一個月，才打下第一架，就是因為「蔡英文聽到白宮國安發言人說『無人機就是要形成新常態』這句話」，才決定將其轟下來，引發討論。

沈富雄今日在網路節目《少康戰情室》中表示，這一個禮拜來，各界對無人機的討論上面都沒有到位，「蔡英文不曉得該不該動武，因為她害怕那個後果延伸出來，她沒辦法收拾」，沈富雄說「從8月初這個事件發生，拖了整整一個月，才打下第一架，為什麼最後才決定要反制？」沈富雄坦言，「因為是白宮國安發言人說『無人機就是要形成新常態』，而蔡英文聽到這一句話的反應就是『讚！這個讚！』這無人機就是新常態，給它擊落下來」。

沈富雄更強調，「我們應該要用無人機去廈門的上空，喊話『親愛的廈門同胞們，我們從來沒有忘記你們，你們最近過得好嗎？』去繞一繞回來，這才是最好的反制」，沈富雄最後也說「你把他打一架下來，然後勒？老總統今天在的話，今天一定這樣做」，沈富雄指出，「這叫以其人之道，還治其人之身」。