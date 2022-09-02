臺北市政府原住民族委員會所屬凱達格蘭文化館繼建館20週年紀念展後，8月26日登場的《與你的頸上誓約，戀戀qata》藝術展，於9月2日辦理開幕記者會，現場聚集了多位貴賓及來自原鄉的族人，氣氛相當熱鬧。凱達格蘭文化館為臺北市重要原住民族文化場館，近年舉辦的多場展覽都受到民眾高度評價，對於原住民族文化及藝術推廣不遺餘力。

盛裝出席的排灣族耆老。(台北市原民會提供)

記者會現場多位貴賓及來自原鄉的族人，氣氛相當熱鬧。(台北市原民會提供)

臺北市原民會主任委員巴干、巴萬表示，凱達格蘭文化館定位為「原住民族文化推廣中心」、「一個會說故事的文化館」、「文化體驗的場域」，我們希望來到這裡的每一位客人，都能獲得感官和心靈的滿足。本次特展特別邀請到屏東三地門琉璃珠藝術家江雅蕾，展示她與「琉璃珠之父」巫瑪斯‧金路兒的仿古琉璃珠作品，由於兩位藝術家深受藝術後輩所推崇，此次能在此辦理展覽，難能可貴。

巫瑪斯‧金路兒和江雅蕾兩位藝術家是琉璃珠復振、力挽狂瀾很重要的人物。2019年12月巫瑪斯病逝，原住民族委員會為表彰他對排灣族文化的推動與傳承的重大貢獻，特別頒發一等原住民族專業獎章榮耀。江雅蕾接續巫瑪斯職志，將排灣族傳統精神語彙融入琉璃珠，為排灣族創造古典又創新的藝術形式。江雅蕾被譽為「琉璃珠之母」，受到後輩的尊崇。

臺北市原民會強調，由於江雅蕾與巫瑪斯琉璃珠作品鮮少以藝術展覽獨立展出，非常榮幸能展出他們的作品，本次展出二人共同創作之仿古琉璃珠作品與相關物件近30件，希望讓民眾透過展覽瞭解琉璃珠呈現的文化意義，包括信仰、藝術、習俗、制度…等，並感動於仿古琉璃珠藝術的表現，珍視原住民族文化藝術。

開幕活動並邀請了臺北市iduidu文化藝術團展演排灣族傳統歌謠，藝術家江雅蕾也在現場吟唱琉璃珠之歌，歌聲悠揚，彷彿帶領著觀眾走入了山林。凱達格蘭文化館大廳左側亦設有文化商店，讓民眾能在觀展後選購原鄉商品做為紀念。本次展覽也結合文化商店，於展覽期間舉辦「頸上誓約‧戀戀琉璃珠展售活動」3場次，實踐「將展覽延伸為一種創新的經濟模式」，讓原住民族文化走入都會生活，另一方面也能活絡部落經濟，擴大展覽效益。

凱達格蘭文化館2022「當我們同在一起」二部曲「與你的頸上誓約—戀戀qata」藝術展，展期自111年8月26日至11月30日止。