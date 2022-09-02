曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫東堂東新會要角李振豪及金主黃炫逢及幫派分子林晉宇等人，遭起訴高薪誘騙國人赴柬埔寨行賣「豬仔」人口販運，檢方起訴9人，6人在押，經台北地方法院訊問後，6人全部裁定交保。

合議庭裁定被告李振豪以70萬元、林晉宇以40萬元、陳思瑋以30萬元、黃炫逢以20萬元、鄭學鴻以30萬元、陳均翰以20萬元具保，並均限制住居、出境、出海，且均應每週向限制住居地之轄區派出所報到1次。

遭檢方起訴後，台北地方法院開庭審理，由於李恐另涉他案，為防止偵查中資料外洩，法官不公開審理；其他涉案情節較輕的被告，則公開審理，都請求法官給他們交保。

本案起訴後，除了李振豪外，其他被告陳姓男子等，都向法官聲稱自己對案情相關已向檢方交待，且涉案手機及相關證物也被扣案，沒有羈押必要，請求各以10萬元或20萬元讓他們交保，合議庭評議後裁定6名在押被告交保。