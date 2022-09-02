基隆中正區2日晚間驚傳傷害案件，一名70餘歲的黃姓老翁遭鄰居殺傷，送醫急救。警方在血跡滿布的現場進行採證。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市警察第二分局2日晚間8時許接獲通報，表示在中正區北寧路有名70餘歲的老翁遭殺傷倒地。警方第一時間趕到現場，將老翁送醫急救。

據警方初步調查，遭殺傷的黃姓老翁，平日便與鄰居許男有嫌隙，兩人關係一向不睦。2日晚間黃男在住家樓下倒垃圾時遇到了許男，不知兩人發生了什麼，許男便持利器砍傷黃男。消防單位獲報後，立即將黃姓老翁送往基隆長庚醫院急救。

目前警方依目擊民眾描述，追查許男逃逸時所駕駛之車輛，正調閱現場附近的監視器影像並蒐集相關證據證據，積極查緝中。