基隆市警察第二分局2日晚間8時許接獲通報，表示在中正區北寧路有名70餘歲的老翁遭殺傷倒地。警方第一時間趕到現場，將老翁送醫急救。
據警方初步調查，遭殺傷的黃姓老翁，平日便與鄰居許男有嫌隙，兩人關係一向不睦。2日晚間黃男在住家樓下倒垃圾時遇到了許男，不知兩人發生了什麼，許男便持利器砍傷黃男。消防單位獲報後，立即將黃姓老翁送往基隆長庚醫院急救。
目前警方依目擊民眾描述，追查許男逃逸時所駕駛之車輛，正調閱現場附近的監視器影像並蒐集相關證據證據，積極查緝中。
基隆市警察第二分局2日晚間8時許接獲通報，表示在中正區北寧路有名70餘歲的老翁遭殺傷倒地。警方第一時間趕到現場，將老翁送醫急救。
據警方初步調查，遭殺傷的黃姓老翁，平日便與鄰居許男有嫌隙，兩人關係一向不睦。2日晚間黃男在住家樓下倒垃圾時遇到了許男，不知兩人發生了什麼，許男便持利器砍傷黃男。消防單位獲報後，立即將黃姓老翁送往基隆長庚醫院急救。
目前警方依目擊民眾描述，追查許男逃逸時所駕駛之車輛，正調閱現場附近的監視器影像並蒐集相關證據證據，積極查緝中。
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