桃園市中華路一處套房昨（1日）發生2死命案，2名男子頭部中彈陳屍屋內，現在有3枚彈殼，兇手仍逃亡中，警方已鎖定1名蘇姓兇嫌；因2名死者皆是詐騙集團成員，不排除利益糾紛釀殺機，據了解兇嫌是道上兄弟，為人很有義氣且待人禮貌，平時住桃園，與妻子不常見面，但臉書上全是兒子的影片與合照。

據ETtoday報導，知情人士透露兇嫌蘇男平時熱衷廟宇活動，去年與友人在新北中和創人力派遣公司，平時獨自住桃園，少與妻子聯絡，但不時會在臉書PO出與兒子互動照片，今年6月還在抖音PO出兒子跳舞影片，轉發到臉書上，可見與兒子感情很好，十分關心兒子，如今拋下妻兒逃亡，家人目前也聯繫不上他。

警方1日晚上10時接獲報案，桃園區中華路1出租套房發生2死命案，警方到場發現陳姓、楊姓男子倒在血泊中，且頭部中彈。目前已經掌握蘇姓凶嫌身分，還在全力緝凶，但詳細動機還須釐清，因死者2人都是詐騙集團成員，初步懷疑與詐騙集團糾紛有關。

據了解，陳姓、楊姓男子等5人在中華路1間出租套房聊天，蘇姓凶嫌隻身帶槍前往，要求其他人離開，留下陳、楊2人。事後其中1人返回套房，才發現2男頭部中彈死亡，趕緊向警方報案，警方在現場發現3枚彈殼，其中1名死者頭部有2個射入孔，詳細犯案原因仍有待釐清。