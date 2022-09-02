星巴克花費將近半年尋找執行長接班人後，終於確定延攬英國民生用品大廠利潔時（Reckit Benckiser）執行長納拉辛漢（Laxman Narashimhan）接掌大權。

今年55歲的納拉辛漢曾任來舒（Lysol）及Enfamil等消費品大廠執行長，近日宣布將在9月30日卸下利潔時執行長職務。他將從倫敦遷居西雅圖，自10月1日起加入星巴克，預備明年4月正式接任星巴克執行長，在那之前將由星巴克臨時執行長舒茲（Howard Schultz）協助他熟悉各項業務。

今年3月星巴克宣布當時執行長強生（Kevin Johnson）即將退休後，便四處物色接班人選。舒茲在6月曾表示星巴克為了注入新血將從外部尋找新執行長，最終選了與星巴克有深厚交情的納拉辛漢。

納拉辛漢在加入利潔時前，曾在百事可樂擔任過多年高層，而百事可樂與星巴克又有長年合作關係。納拉辛漢擔任百事可樂拉丁美洲執行長期間，也曾與星巴克簽約合作。