休閒服飾品牌Lululemon不受通膨影響，上季（5至7月）營收、獲利優於預期，並表示實體門市及網路商店流量源源不絕，接下來推出的新品及會員服務也將刺激銷售，因此上修今年度（明年1月底止）財測，激勵股價在2日盤前暴漲11％。

Lululemon預期本季（8至10月）營收約在17.8億至18.1億美元之間，EPS約在1.90至1.95美元。今年度營收可望達到78.7億至79.4億美元，高於先前預期的76.1億至77.1億美元，也高於分析師預期的77.0億美元。今年度EPS也從先前預期的9.35至9.50美元範圍上修為9.75至9.90美元，同樣高於分析師預期的9.44美元。

今年以來全球通膨升溫開始衝擊消費支出，諸如Nordstrom及梅西百貨等主打高收入消費者的零售商都在近日下修財測，但同樣主打中高價位市場的Lululemon卻連續兩季上修財測。