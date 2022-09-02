女星范冰冰在2018年捲入陰陽合約逃稅案，遭大陸官方重罰約新台幣40億元天價罰款，更被列入劣跡藝人名單，如日中天的演藝事業一夕崩塌；近年來范冰冰一直找尋機會復出，出席各大時尚活動外，還飛到南韓客串電視劇，日前更以穿西裝露半球掀起討論，最近被路人遇到她帶母親拍寫真，真實體態被笑「很福氣」。

日前范冰冰才在微博分享一系列工作美照，黑色西裝裡都沒穿露出東西半球，性感完美模樣被讚回到顏值巔峰；今（2日）有杭州網友表示巧遇范冰冰和她的母親，兩人像是在拍母女寫真，范冰冰穿了一件黃色抹胸洋裝，范母則是一件粉紅色洋裝，身邊都是工作人員，母女站一起相當溫馨。

有杭州民眾巧遇范冰冰和范母拍寫真，發現她體態有點發福。(圖/ 摘自微博)

不過，大多數人發現范冰冰體態和日前釋出的工作美照差的有點大，可愛洋裝在她身上變得像是孕婦裝，雙頰圓潤外，因為無袖洋裝露出的臂膀也很有肉，路人鏡頭下的女神有點圓潤；網友看到范冰冰目前體態也有不同看法，「她很高，一肉就顯得壯了」、「很有福氣啊」、「好像跟工作照有點不同，但還是很漂亮」。

其實范冰冰為了不被嘲笑體態太豐腴，對身材管理更加嚴格，先前就曾曝光健身影片，有使用器材練手臂或拉粗繩子練腰部，全心投入在控管身材，無奈她的體質忽瘦忽胖。