颱風軒嵐諾移動速度緩慢，氣象局表示，軒嵐諾北上的過程中會再度增強，目前已涵蓋台灣東部海域及巴士海峽，對此氣象局長鄭明典也發文表示，颱風最害怕的「垂直風切」也減弱了，預期伴隨颱風的強對流系統也會再次組織，貼文一出引起網友熱議，擔心明日天氣會變得「更搖滾」。

氣象局長鄭明典昨日在臉書分享近期垂直風切的變化，更直言「颱風怕垂直風切」，因此也稍微限制了軒嵐諾的強度，但鄭明典今日再度發文，驚呼：「垂直風切減弱了！」預期伴隨颱風的強對流系統很快就會組織起來，「明天早上應該會和今天的情況很不一樣！」

而所謂垂直風切，是指大氣高低層風速方向的差異，垂直風切小，是颱風形成的條件之一，垂直風切大時則會破壞發展中的颱風，使颱風強度減弱。

鄭明典的貼文曝光後，引起網友熱議，猜測明日原本要上班上課的北北基地區可能會因此翻盤，紛紛留言，「意思就是明天的風還會更強？」、「明天有機會放颱風假嗎」、「好久沒有放颱風假了…好想念喔！」、「拭目以待」、「準備更搖滾了」。