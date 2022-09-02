商業發展研究院投入企業ESG人才培訓，不只授業課程國際等級專業，為符合ESG永續精神，結訓儀式採線上方式進行，同步頒發「區塊鏈研習証書」，落實永續從規劃內容、學員自身作起。

「企業ESG永續規劃師」認證班總導師、商研院CDRI副院長張皇珍表示，此項人培的目標正是在於強化企業人才在ESG的「規劃」能力，惟有事先做好規劃，才能達成企業ESG的永續目標。

商研院CDRI主辦的「企業ESG永續規劃師」認證班第一期，2日舉行結業式。商研院表示，第一期學員人數共47人，其中39名學員報考荷蘭IPOE測驗並取得國際認證。張皇珍說，學員們將在課後為企業規劃出更好的ESG執行方向。

臺灣證券交易所今年8月31日宣布，未來將以「建構ESG生態系」為重點，預計2023年底發布ESG評鑑的架構及指標內容，2024年開始評鑑，2025年初發布ESG評鑑結果。商研院表示，此項宣布影響所及不僅限於各上市櫃公司，相關供應鏈勢更會受到影響，因此各企業紛紛動起來，開始尋找減碳手法與工具。

張皇珍表示，企業減碳就像減重一樣，要先量好體重才能擬出減重目標，企業ESG的落實「也是相同！」此次參訓的47名學員，來自不同背景和產業，政府部門、大學、工程顧問、光電、環境科技、能源、資訊服務、文化創意等產業．學員出席率幾乎全勤，結業式當天即發出47張區塊鏈結訓證書。

首期學員中，有39名學員報名、並通過由商研院與荷蘭艾葆文教基金會合作認證的ESG永續發展規劃師國際認證測驗，這是目前ESG培訓最有價值的證書之一。

張皇珍進一步說明，為實踐ESG以數位替代紙本證書，特別和臺大共識實驗室劉岦崱、王三泰及劉正德，共同建立一套全球通用的區塊鏈去中心化數位發證系統「SoulBond Chain(靈魂鏈)」，賦予研習證書不可篡改及永續保存的特性，每位結訓學員都有一份區塊鏈零造假、零紙張、方便管理並可快速驗證的去中心化數位證書，並以動態、活潑可愛的方式呈現。