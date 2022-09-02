艾薇力挺吳霏一起合作新歌。（環球音樂提供）

吳霏、艾薇同在選秀節目《聲林之王》中發跡，兩人還未正式出道時，彼此就希望能有機會合作，現在的他們不只是同門師姐弟，更聯手推出新世代強力對唱單曲〈起點〉，也將收錄在吳霏於本月底發行的個人首張專輯《Not Bad》。

談到這次合作對唱，吳霏表示，「一直覺得艾薇很厲害，現在更是很尊敬的師姐！」艾薇則表示，「我們認識到現在，合作都無關音樂，終於在3年後可以有音樂上的合作。」

情義相挺、跨刀參與拍攝的艾薇，一來到與吳霏相會的沙灘，立即投入多種情境演出，2人展現超強氣勢、好默契。而近來不管潛水行程或是拍攝工作都時常靠近水域的艾薇，也開心表示今年的幸運應該都是大海帶來的。

在MV中，艾薇乘坐紅色古董車，在倒轉的時間軸上移動，也同時需要在人車眾多的台北市區，一次次配合畫面倒退行走，對肢體協調滿分的艾薇來說還算得心應手，不過看到早上吳霏駕車在海岸公路的帥樣，讓艾薇開玩笑說：「希望下次也有機會可以坐駕駛座耍帥一下。」