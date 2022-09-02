吳克群近期在《披荊斬棘的哥哥》第二季表現亮眼，掀起粉絲熱論。（唱戲世界娛樂提供）

吳克群近來參加音樂節目《披荊斬棘的哥哥》第二季，和張震嶽、潘瑋柏、ICE組隊並擔任隊長，2日播出第1次公演舞台，4人選唱林俊傑歌曲〈新地球〉，再度發揮超強創意、表演實力，一口氣打敗其他7組的哥哥們，開心奪下冠軍。

他們在舞台上，用心打造黑色的沙灘、來回拍打的浪花，甚至還有真正的螃蟹在台上爬，呈現精美的舞台編排與概念，吳克群身為隊長，在深夜時刻發想團隊的帥氣服裝設計風格，舞台一釋出隨即登上微博熱搜榜，吳克群也感嘆說「做秀的人都是瘋子」，大讚節目組做出了最好舞台效果。

張震岳誇讚吳克群是120分的隊長，「吳克群為《新地球》舞台做了ppt、視頻，創作X-part部分，十分敬業又專業」，潘瑋柏、ICE則誇獎吳克群盡職盡責、十分照顧大家。4人的一公舞台最後得到915票，繼在初舞台公演再度奪冠，同是「披哥浪姐」史上唯一連續2次破900票的演出組合，大展高人氣。