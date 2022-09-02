儘管夏季尚未結束，但美國天然氣庫存最近低於過去五年平均值，引發外界憂心冬季天然氣價格將一路狂飆，並連帶使得歐洲能源危機更加惡化。

根據美國能源資訊局(EIA)發布統計指出，截至8月26日為止當週，美國天然氣庫存雖然較前一周增加610億立方英呎，但整體庫存卻比過去5年均值減少11.3％。該缺口在「注入季節」（injection season）期間有擴大趨勢。注入季節是指業者趕在冬季前建立天然氣庫存。

然而推升今夏天然氣需求激增的推手是電力，約占美國天然氣消耗量的37％。由於連日高溫美國家庭與辦公室相繼啟動空調，導致對天然氣造成大幅消耗。標普全球大宗商品北美天然氣分析師溫特斯（Jack Winters）提到，由於燃煤發電比重減少，導致今夏對天然氣消耗尤其高，煤價年初以來也出現狂飆。

雖然長達七個月的注入季仍剩2個月時間，不過美國天然氣價格卻已升抵到2008年來最高。2008年美國天然氣產量比2021年減少43％。美國天然氣指標－亨利港（Henry Hub）天然氣期貨上周曾短暫觸及每百萬英國熱量單位（MMBtu）10美元。至於歐洲則是受到俄羅斯削減天然氣供應衝擊，近月交割的天然氣期貨價格更是暴漲到70美元／MMBtu。

相較於歐洲面臨實體的天然氣短缺，美國的價格波動沒那麼極端、但與實際供需相比卻仍是反應過度。美國是全球最大液化天然氣（LNG）出口國，對歐洲與亞洲的LNG出口量上限為每天130億立方英尺，約占美國天然氣產量的11％。

無論合理與否，美國先前天然氣價格走勢都凸顯它對國際情勢的高度敏感。這也暗示今冬美國天然氣價格不僅取決於當地的天氣狀況，也將視俄國當局的動向而定。

另外大自然不可預知因素也勢必對天然氣價格造成影響。例如颶風可能干擾天然氣產能或是減少需求。至於如果面臨嚴冬來襲，恐會快速消耗天然氣庫存。