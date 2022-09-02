將在美國勞動節周末開車上路的數百萬名駕駛，終於不用再為高汽油價格而苦惱！美國汽油價格不僅連續11周走跌，而且從6月中旬創下紀錄高點以來，該能源價格也大跌24％。

根據GasBuddy數據顯示，美國普通無鉛汽油均價已連11周下滑到每加侖3.81美元，逼近2020年春季防疫限制的連12周下跌紀錄。若從6月中旬升抵每加侖5美元新高計算，至今美國汽油價也下滑約24％。

在萬物飛漲之際，汽油價格走跌對消費者而言無疑是好消息。攀升至40年新高的通膨正迫使聯準會激進升息，並引發經濟恐陷衰退的疑慮。

分析師認為汽油價格在短期不太可能回升到5美元，特別之後是開車淡季的冬季來臨。根據美國能源資訊署（EIA）統計顯示，到8月26日為止，美國對能源需求是每日860萬桶，比1年前減少近1百萬桶。

Navellier & Associates基金管理公司投資長納佛利爾（Lousi Navellier）預測冬季汽油價格可能再跌30到40美分。

汽油價格通常追隨原油走勢，後者最近也出現下滑情況。美國西德州期油已連3月月線收黑，到8月底更跌至每桶89.55美元，比它在3月升抵124元的高點下滑28％。

雖然近來汽油價格下跌，能源股卻依然表現強勢。受到先前能源價格飆升與煉油業務帶來的豐厚利潤，使得許多能源業者第二季獲利都締造新高紀錄，進而帶動能源股逆勢走高。例如雪佛龍股價今年來勁揚33％、艾克森美孚更飆漲53％、殼牌也上漲約40％。

不過美國汽油價格與去年相比仍然高出兩成。拜登政府的釋出戰略儲油計畫已經結束，加上美國、中國與歐洲的需求也呈現復甦，都有助支撐能源價格走高。

納佛利爾看好只要中國恢復經濟動能與歐洲脫離衰退，全球需求可望再度回升。因此他目前也增加主流、煉油與煤炭等能源公司持股。