高雄中山大學附近常有猴群出沒，更時有耳聞民眾被攻擊的事件，不過日前有騎士在市區等紅燈竟然也遭到偷襲，猴子囂張地直接搶奪騎士掛在機車前的香蕉，驚險的模樣全被後面的路人拍下，畫面曝光後引起熱議。

原PO在臉書「爆廢公社」分享一段在高雄鼓山區拍下的影片，其中可見，一名機車騎士原本在停等紅綠燈，但路旁突然竄出一隻兇狠的猴子，直接朝機車騎士掛在前面的袋子攻擊，騎士似乎一度伸出左腳阻擋，但最後猴子仍然扯破塑膠袋子，將兩根香蕉緊緊抱住逃離現場。

高雄猴子居然當接行搶，網友看了忍不住笑說：「鼓山區的治安很差要小心」。

這段畫面讓原PO忍不住開玩笑說，「治安很差，光天化日之下當街搶劫，沒有王法了」，貼文曝光後更引起網友熱烈討論，「手起刀落，奪蕉而逃」、「我們的法律治不了猴子」、「到底是山上多難混要跑到市區來搶香蕉」、「這治安…市長不用負責？」

無獨有偶，8月也有倒楣的男子在中橫公路慘遭猴子攻擊，原來該男子才剛泡好泡麵要從超商走出來，沒想到突然竄出猴子搶食，滾燙的泡麵湯燙傷男子腿部，造成2顆巨大水泡，事後男子也在臉書發文示警：「猴子為了搶一碗熱騰騰的泡麵，可以跟你把命拚！牠身手俐落得很，我的腿淒慘得很。」