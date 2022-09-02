民進黨前立委鄭寶清參選桃園市長，被網軍或一些民進黨支持者大罵「背骨」。鄭寶清曾表示，說他背骨，要開除他的黨籍，但是又是誰背離了民進黨追求民主、自由、法治、人權？台灣民意基金會董事長游盈隆日前在臉書表示，鄭寶清被罵背骨，彷彿他做了什麼大逆不道的事情，而被罵「背骨」的他，也不否認有感受到這種壓力。今天游盈隆則提及何謂「傲骨」之人，不會去當人家的子弟兵。

游盈隆2日在臉書貼文表示，幾天前，他有感而發在臉書寫了「淺談背骨、軟骨、硬骨、反骨與風骨」一文，寫完後總覺得意猶未盡，因為還有「兩骨」沒寫，一是傲骨、一是俠骨。他認為，傲骨天生，後天學不來。有傲骨的人，不會去當人子弟兵，或當人奴才，因為當子弟兵或奴才，常要耐得住主子的罵或羞辱，練成唾面自乾的功夫，哪怕經常被罵到哭，都不當一回事。而有傲骨的人就不吃這一套，不求官、不食嗟來食，瀟灑做自己。

游盈隆接著表示，俠骨則是一種愛打抱不平，濟弱扶傾、見義勇為的人。金庸武俠小說對俠的定義比較特別，他說「俠之大者，為國為民」，可見金庸頗推崇那些願投身政治，「家事、國事、天下事，事事關心的人」。但有俠骨的人，並不侷限在政治圈，日常生活中也可以見到，販夫走卒中也可能出現有俠骨柔腸的人。

游盈隆指出，台灣應該多一點有硬骨、傲骨、反骨、風骨與俠骨之人，這樣人間會多一點正氣與正義，社會才會更公平、更美好、更有生氣。