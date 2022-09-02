曾經有人在夢中得到一組數字，隔天買樂透便一夕暴富。類似奇遇也發生在泰國南部喀比府，男子自稱夢見美女叫他去聖地找石頭，隔天醒來衝去真的發現「神秘黑礦」，被視為一種聖物，至今已有多人開天價上門求購。

綜合泰媒報導，這塊重達5公斤的神祕岩石，外觀看起來就像顆不起眼的路邊石頭，沒想到剖開裡面散發閃亮光澤，空心內裡藏著黑色奇礦，據悉它是一種名為鎳萊（Leklai）的礦物，又稱力泥， 是泰國相當罕見又充滿能量的液態金屬。

該名43歲村民樂旺(Rin Rakwong)接受採訪時表示被人託夢，身穿一襲白色上衣的美女告訴他前往聖地，她自稱是「寶石擁護者」。結果就在樹樁旁發現一顆石頭，之後拿去鑑定才發現撿到寶無誤。

消息傳開後，便有學者、行家多次上門一賭聖物的風采，甚至開出高達1億台幣的天價購買，但樂旺都回絕。他認為這是好運的象徵，相信女子的請示會帶來吉祥和富貴，若輕易脫手恐怕是對神不敬，還可能帶來厄運。