「2022年迪士尼動畫電影音樂會」緊鑼密鼓彩排中。（寬宏藝術提供）

卡通王國迪士尼推出的每部新電影都能掀起風潮，傳唱度極高的主題曲絕對功不可沒，如同童話中的魔法，讓人無法抵擋，「2022年迪士尼動畫電影音樂會」將攜手4位美國百老匯頂尖歌手，邀請台灣知名指揮家率領之管弦樂團，引領觀眾參與這場神奇慶典。現場超大螢幕高清播放原版動畫片段，融合現場演唱和管弦樂團演奏，獻上一場匯集聲、光、影、唱的視聽盛會，觀眾將能置身體驗迪士尼動畫電影從經典到當代中夢幻的故事魅力。

今（2日）彩排現場由美國百老匯歌手亞倫菲利普斯（Aaron Phillips）、惠特妮克萊兒科夫曼（Whitney Claire Kaufman）、麗莎利弗樹（Lisa Livesay）、安德魯強森（Andrew Johnson），帶來《小美人魚》、《獅子王》、《冰雪奇緣》、《美女與野獸》的經典主題曲，本次演出，除了上述4部外，還有《海洋奇緣》、《阿拉丁》、《魔髮奇緣》、《鐘樓怪人》、《大力士》、《仙履奇緣》、《睡美人》、《可可夜總會》的經典主題曲，引出無數共鳴，一聽到便能重溫動人心弦的畫面。

《小美人魚》的〈Under The Sea〉帶你進入沁涼的海洋世界；《阿拉丁》浪漫主題曲〈A Whole New World〉引領觀眾走進奇幻國度，跟著茉莉公主和阿拉丁在魔毯上翱翔飛行；《海洋奇緣》的超洗腦神曲〈How Far I’ll Go〉，大聲唱出莫娜追尋夢想的堅定神情，讓人備受鼓舞；一發行就竄登全球國民兒歌《冰雪奇緣》主題曲〈Let It Go〉，讓艾莎站上孩童界的女神首選，並獲得奧斯卡最佳原創歌曲獎；以及艾爾頓強（Elton John）為《獅子王》創作的〈Can You Feel the Love Tonight〉、天后席琳狄翁（Celine Dion）演唱的《美女與野獸》同名歌曲〈Beauty and the Beast 〉。一首又一首具標誌性的迪士尼熱門歌曲，電影與音樂達到和諧且完美結合，用音樂串起動人故事。

「2022年迪士尼動畫電影音樂會」將於明（3日）在臺中圓滿戶外劇場、下周一（5日）在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳、下周二（6日）及下周三（7日）在臺北國家音樂廳巡迴北中南演出，購票請洽寬宏售票。