「2022年迪士尼動畫電影音樂會」緊鑼密鼓彩排中。(寬宏藝術提供)

卡通王國迪士尼推出的每部新電影都能掀起風潮,傳唱度極高的主題曲絕對功不可沒,如同童話中的魔法,讓人無法抵擋,「2022年迪士尼動畫電影音樂會」將攜手4位美國百老匯頂尖歌手,邀請台灣知名指揮家率領之管弦樂團,引領觀眾參與這場神奇慶典。現場超大螢幕高清播放原版動畫片段,融合現場演唱和管弦樂團演奏,獻上一場匯集聲、光、影、唱的視聽盛會,觀眾將能置身體驗迪士尼動畫電影從經典到當代中夢幻的故事魅力。

今(2日)彩排現場由美國百老匯歌手亞倫菲利普斯(Aaron Phillips)、惠特妮克萊兒科夫曼(Whitney Claire Kaufman)、麗莎利弗樹(Lisa Livesay)、安德魯強森(Andrew Johnson),帶來《小美人魚》、《獅子王》、《冰雪奇緣》、《美女與野獸》的經典主題曲,本次演出,除了上述4部外,還有《海洋奇緣》、《阿拉丁》、《魔髮奇緣》、《鐘樓怪人》、《大力士》、《仙履奇緣》、《睡美人》、《可可夜總會》的經典主題曲,引出無數共鳴,一聽到便能重溫動人心弦的畫面。

《小美人魚》的〈Under The Sea〉帶你進入沁涼的海洋世界;《阿拉丁》浪漫主題曲〈A Whole New World〉引領觀眾走進奇幻國度,跟著茉莉公主和阿拉丁在魔毯上翱翔飛行;《海洋奇緣》的超洗腦神曲〈How Far I’ll Go〉,大聲唱出莫娜追尋夢想的堅定神情,讓人備受鼓舞;一發行就竄登全球國民兒歌《冰雪奇緣》主題曲〈Let It Go〉,讓艾莎站上孩童界的女神首選,並獲得奧斯卡最佳原創歌曲獎;以及艾爾頓強(Elton John)為《獅子王》創作的〈Can You Feel the Love Tonight〉、天后席琳狄翁(Celine Dion)演唱的《美女與野獸》同名歌曲〈Beauty and the Beast 〉。一首又一首具標誌性的迪士尼熱門歌曲,電影與音樂達到和諧且完美結合,用音樂串起動人故事。

「2022年迪士尼動畫電影音樂會」將於明(3日)在臺中圓滿戶外劇場、下周一(5日)在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳、下周二(6日)及下周三(7日)在臺北國家音樂廳巡迴北中南演出,購票請洽寬宏售票。