民進黨桃園市長參選人鄭運鵬過去常臉書PO出玩鋼彈、看動漫、蒐集模型的文章，「資深宅男」形象廣為人知，今（2）日他更在臉書上分享了「鋼彈系列口罩」，臉上更是藏不住笑意，許多動漫迷看完後，紛紛在底下留言驚呼「我也想要」，引發討論。

鄭運鵬今日在臉書上感謝「善存科技（龜山廠）的朋友」，他們在看到新聞之後，特別送了鄭運鵬一套「鋼彈系列口罩」，鄭運鵬也附上圖片，從照片中可以看到，4盒超帥又稀有的鋼彈系列口罩被他捧起，臉上開心的笑容更是止不住，鄭運鵬更直言「這是繼各種養喉聖品之後，最符合需要的禮物」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

其中，就有動漫迷在貼文下方留言表示「是不是官網沒賣啊！？我也想要鋼彈口罩」、「鋼彈口罩代言人」、「羨慕」、「一整盒，我也想要」、「鋼彈口罩富翁」、「這也太讚了」、「真的好羨慕」。