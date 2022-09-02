去年在臺南舉辦的臺南國際音樂節，以「生命之歌」為題，吸引了許多民眾熱情參與，而今年9月23日起，臺南國際音樂節「無窮年代」再度出發，臺南市長黃偉哲今（2）日也在臉書上化身成指揮家，力推今年的臺南國際音樂節，網友們看完後紛紛驚呆了，直呼「哇，市長那架式，加油」，引發討論。

黃偉哲今日在臉書上PO出一篇「2022臺南國際音樂節來了」的文章表示，「跟著我的腳步，一同在大台南的各個角落，聽見隨處飄揚的動人音符」，黃偉哲也強調，此場音樂節集結了古典、爵士、歌劇、交響、國樂、室內樂，還有史無前例的跨世代音樂家聚首，將在府城演奏一場夢幻饗宴。

而該音樂節的演出時間將在2022年9月23日至10月29​日，而首週的節目是 2022 TIMF《億載京城》經典浪漫歌劇開幕音樂會，舞臺就設在台南的國定古蹟「億載金城」。此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「充滿文化氣息的台南，值得全國的朋友們前來！」、「偉哲帥爆」、「加油加油」、「那架式太酷了」。