何超將與樂團開唱，心情期待興奮。（852 Films提供）

近年致力於電影事業的香港歌手與演員何超（何超儀），時隔三年後，宣布帶著她的樂團「Josie ＆ The Uni Boys」將在本月17、18號於香港九展的Star Hall舉辦演唱會「Flash Back Now party」，演唱會主題以八零年代的經典Disco歌曲為主軸。

已開始全心投入「Flash Back Now party」演唱會籌備的何超，憶及未成年時和張國榮、梅艷芳、陳百強一起泡Disco舞廳的往事與趣事，笑說當時年紀小的自己真的很麻煩，除了讓陳百強帶未成年的她買第一件Disco戰衣及帶她入場、用玻璃球電痛別人而被張國榮責罵、肉感又愛穿性感衣服舉手跳舞卻嚇壞舞池所有男生，梅艷芳也因此傳授她，遇到帥哥時的秘訣，這些在Disco的美好回憶都讓何超相當懷念。她也說到，那時候Disco充滿著許多有自信、盡情展現魅力的人，真的非常好玩。

何超這次在拍攝「Flash Back Now party」演唱會宣傳照時，特地接了長髮並染成金色，服裝找來一件非常具有八零年代味道的船長西裝外套，整體造型十分講究且精準到位，把當時流行的Disco元素一一呈現。

場景也很特別的選擇在她的私人住宅拍攝，為的就是節省成本，把資源都用在演唱會製作，帶給大家最完整的享受。演唱會的安全也是何超很重視的一環，舞台沒有任何騰空大螢幕和吊橋等設計，佈滿全場的巨型水晶球也被要求以重量較輕、價錢卻較高的材質製作，嚴格把關安全措施，她表示做到這些才能讓入場觀眾放心的狂歡狂跳。