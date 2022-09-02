今（2）日為九合一地方大選參選人登記截止日期，根據中選會統計，此次共有1萬9825位候選人完成登記，將角逐1萬1023個名額，有95位參選人角逐22席縣市長之位。

中選會指出，此次選舉候選人登記，計有30位直轄市長、745位直轄市議員、65位縣(市)長、941位縣(市)議員、489位鄉(鎮、市)長、3383位鄉(鎮、市)民代表、20位直轄市山地原住民區長、92位直轄市山地原住民區民代表、14060位村(里)長候選人完成登記。該會及直轄市、縣(市)選舉委員會將於111年10月14日前完成候選人資格審查，符合資格之候選人，將由直轄市、縣(市)選舉委員會於111年10月21日辦理號次抽籤。

另外，此次選舉應選名額共計11023名，分別是直轄市長6名、直轄市議員377名、縣(市)長16名、縣(市)議員533名、鄉(鎮、市)長198名、直轄市山地原住民區長6名、鄉(鎮、市)民代表2089名、直轄市山地原住民區民代表50名、村(里)長7748名。

根據中選會選舉公告，年底九合一大選，投開票日訂於11月26日，另有我國史上首次修憲公民複決，將決定18歲是否擁有投票權與參政權。