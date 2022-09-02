聯準會（Fed）主席鮑爾重申採強力措施對抗通膨後進一步衝擊美國房市。市場預期Fed更積極升息令美國10年期公債殖利率創二個月新高，帶動房貸利率持續攀升，專家指房市降溫將縮小房價漲幅。

據房地美資料，迄1日止一周具指標意義的30年期固定房貸利率均值，較前周上升11個基點至5.66％創逾二個月新高，連續二周上升，是去年同期2.87％近二倍。

迄6月23日止一周房貸利率升至5.81％創2008年11月來新高後拉回，8月初跌至4.99％後開始回升。

房地美試算，買家購買一戶39萬美元房子，付二成頭期款，申辦30年房貸，利率5.66％的每月本息償還1,803美元，較去年同期2.87％僅償還的1,294美元，負擔大增509美元（約15,560台幣）

其首席經濟師卡特（Sam Khater）強調持續升息是「房市特別脆弱的時候」，因為房貸利息走高會降低買家承擔能力，令賣方要調整出價才可能增加成交機會，但這會減緩房價上漲速度。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）指迄8月26日止一周，抵押貸款申請量較前一周減少3.7％為連三周下跌。這反映出在持續升息和經濟前景不明下，已不斷令買家卻步。

據房地產網站Realtor.com的8月報告，全美待售房屋庫存量年增26.6％，連續四個月上升。房屋標價中間值年增14.3％至43.5萬美元，但低於7月的44.9萬美元。房屋從推出到成交平均需時42天，較去年同期增加5天。

其經濟研究部經理拉提尤（George Ratiu）認為在Fed表明對抗通膨的決心下，買家會預期未來幾個月30年期房貸利率在5％到6％區間。

在房市出現降溫跡象下，全美房地產經紀商協會（NAR）預期今年房價漲幅縮小至5％，放緩趨勢將延續至明年。