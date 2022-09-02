韓國官方2日公布8月通膨數據，受惠於能源價格走跌，通膨年率在連飆6個月後，上月終於放緩為7個月來首見。但由於通膨還將維持高檔一段時間，韓國央行（BOK）今年底前料持續升息。

韓國統計局周五公布，8月消費者物價指數（CPI）年增5.7％，相較7月的6.3％（1998年11月來最大增幅）明顯降溫，增幅也小於《路透》訪調的預估中值6.1％，然仍比央行設的2％目標高出許多。

與前月相比，8月CPI微幅下滑0.1％，市場原本預期月升0.3％，7月月升0.5％。 至於核心CPI（剔除波動大的能源與食品價格），分別為年漲4％、月漲0.3％，7月為年漲3.9％、月漲0.4％。 分析師指出，政府延長燃料稅減免，加上國際油價漲勢放緩，助使韓國8月通膨減速，但食品及其他大宗商品價格仍在上漲，未來數月還是會加劇通膨壓力。

韓國央行上周大幅調升通膨預測，目前預測今年平均通膨率5.2％，高於先前估值4.5％。韓國去年平均通膨率2.5％，2020年0.5％。

BOK與美國聯準會等全球其他主要央行一樣，以抗通膨為優先要務，繼7月升息2碼後，在甫結束的8月例會升息1碼，並暗示接下來幾個月會繼續緊縮政策。

BOK總裁李昌鏞（Changyong Rhee）表示，通膨暫時還會維持在高檔，因此央行仍將持續升息。BOK迄至目前已將政策利率從去年8月的歷史低點0.5％，調升200個基點。

穆迪分析（Moody's Analytic）經濟學家齊亞（Dave Chia）指出，儘管韓國8月通膨降溫，且隨著能源價格下滑，供給面通膨壓力可望逐漸減退，BOK在今年剩餘的最後2次決策會議，還是會各升1碼。

韓國教保證券（Kyobo Securities）固定收益分析師Paik Yoon-min表示：「通膨數據有助緩和『大幅』升息的疑慮，但核心通膨等其他數據仍高顯示，通膨壓力不會這麼快下降，放緩幅度也有限。」