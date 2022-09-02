聯合國糧農組織（FAO）2日公布8月全球糧價指數，拜烏克蘭穀物解禁恢復出口改善供給面之賜，連續五個月下滑。但受到歐洲收成銳減影響，FAO下修今年全球穀物產量展望，與去年相比料短少1.4％。

追蹤全球糧價的FAO糧食價格指數（FAO Food Price Index），8月降至138點，與7月的140.7點相比降幅1.9％，但仍比去年同期高出7.9％。俄羅斯2月底入侵烏克蘭後，FAO糧價指數3月竄升到歷史高點159.7。

FAO指出，受國際小麥價格下跌5.1％帶動，8月穀物價格指數月跌1.4％。多虧透過外交調停，俄烏兩國簽署協議，烏克蘭黑海港口解封讓穀物順利出口，此外北美與俄羅斯小麥收成展望佳抑制價格。供給面改善下，植物油、糖、乳製品和肉類價格指數也全面走跌。FAO糧價指數追蹤五大糧食價格，分別為乳製品、肉類、植物油、穀物和糖。

8月植物油價格跌3.3％，跌破去年8月的水平。芥菜籽油、棕櫚油及葵花油價跌，抵銷黃豆油上漲的衝擊。

8月乳製品價格跌2％，但仍比去年同期高了23.5％。肉類價格跌1.5％；糖價跌2.1％，觸及去年7月來最低點。

FAO另提到，高溫乾旱天候不利歐美玉米生產前景，8月玉米價格指數上揚1.5％。

FAO下修今年全球穀物產量預測，由7月初預估的27.92億噸調降為27.74億噸。與去年相比，減少3,890萬噸或1.4％。

FAO表示，天候因素削減北半球玉米收成展望，尤其近期的乾旱導致歐盟地區玉米產量下滑，比5年平均值低了16％，促成他們下修今年全球穀物產量預估。

稻米產區印度和孟加拉降雨不均，預料今年全球稻米產量減少2.1％，去年產量創5.225億噸的歷史新高紀錄。