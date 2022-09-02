緊貼民眾日常需求，台新銀行積極開拓台新Pay支付場景，宣布首度跨足連鎖速食業支付場域，民眾於漢堡王點餐結帳時，可選擇以台新Pay掃碼支付，免拿出錢包翻找零錢，就能快速完成付款，輕鬆享用美食，若綁定@GoGo卡消費，再獲最高5％回饋。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，台新Pay這次與漢堡王合作，全新進軍連鎖速食場域，希望深入民眾各種日常消費場合，提供更便利的付款選擇。現在到漢堡王實體門市已可使用台新Pay付款，為民眾提供現金與信用卡以外的新型支付體驗。以台新Pay綁定@GoGo卡在漢堡王門市掃碼支付，最高可獲5％回饋，優惠至明年1月底止。

台新銀行致力提供優質數位金融服務，不僅關注客戶需求，更傾聽廣大商家心聲。黃天麟指出，該行提供ONE碼平台收款API，協助不同類型的店鋪數位轉型，透過多元收付平台導入各式市場主流錢包，打造周全妥適的行動支付環境。未來將持續攜手更多商家，深化經營多元消費場域，為民眾打造更完備的生活金融生態圈，竭力成為消費者的智慧好夥伴。

黃天麟說明，民眾只要下載Richart Life APP，設定台新Pay功能並綁定台新卡，於付款時點選支付，再出示付款QR Code供店家掃描，即可快速完成付款，搭配專屬台新Pay的「點加金」功能，消費時可同步使用台新Point進行折抵。

Richart Life APP除可用於付款，還提供查詢信用卡消費紀錄，獲取刷卡優惠資訊，進行點數查詢與兌換等多元服務。截至目前台新Pay已可在四大超商、新光三越、大潤發、路易莎咖啡、台灣大車隊、adidas、饒河夜市、墾丁、花蓮東大門夜市等熱門商圈使用，總計約7萬家商店均支援掃碼付款。