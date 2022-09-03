台新銀行財富管理專業服務與數位布局，獲《今周刊》第十六屆「財富管理銀行暨證券評鑑」肯定，奪「最佳數位體驗獎」與「最佳智能理財獎」雙獎，台新銀行強調，將持續以專業服務精神，悉心了解客戶需求，為客戶量身訂做資產配置規劃，提供個人化完整多元數位服務。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，台新銀行長期深耕數位金融發展，數位服務平台規劃完整領先業界，結合生活金融生態圈的概念，財富管理服務全方位融合到生活中，這次於今周刊財富管理評鑑中獲得肯定深感榮幸。值得一提的是，「理財速GO易」等服務，讓線上申購理財商品的客戶數比例較去年成長近10％，該服務突破過往空間限制，民眾投資理財交易不受疫情影響，只要透過台新行動銀行APP或網路銀行即可輕鬆下單快速完成交易，簡單、安全又方便，體驗優質的財富管理數位服務。

黃天麟指出，在智能理財領域，台新推出的數位理財服務「智多新」，能夠建立基金或ETF投資組合，並依照客戶的投資需求，推薦適合配置比例，客戶可依自身偏好選擇產品。系統每月檢視投資組合配置，可隨市場波動立即調整投資建議，讓客戶在決定投資標的、配置資產時以科技為輔助進行決策，再搭配自身投資報酬率、資金運用等個人化需求進行調整，讓投資更有效益。

台新銀行優異的財管服務，今年還獲得亞元雜誌（Asiamoney）頒發「台灣最佳財富移轉與傳承規劃獎」、銀行家（The Banker）及PWM頒發「最佳亞洲私人銀行大數據與AI應用大獎」、RBI（Retail Banker International）評選為「最佳客戶策略大數據應用推薦獎」等海內外大獎肯定。台新銀行強調，未來財富管理將持續秉持專業、認真的精神持續努力，致力成為守護客戶資產的智慧好夥伴。