民進黨前立委鄭寶清參選桃園市長，民進黨前主席許信良胞弟、前立委許國泰表示，鄭寶清參選是代表以前的黨外精神，要出來教訓民進黨這群不肖後輩。鄭寶清1日也在前立委許榮淑、許國泰陪同下，完成參選登記。針對前立委許榮淑、許國泰為何支持鄭寶清，前民進黨立委沈富雄表示，鄭寶清強調創黨的精神，前立委許榮淑、許國泰也都是創黨黨員，因此都支持鄭寶清。

主持人趙少康2日在政論節目《少康戰情室》中問到許榮淑、許國泰為何支持鄭寶清？沈富雄表示，鄭寶清宣布參選那一天講了3件事情，他非常在地、非常民進黨、非常「許信良」，也就是說，鄭寶清有創黨的精神，而前立委許榮淑、許國泰也都是創黨黨員，都支持鄭寶清。

國民黨台北市議員參選人李彥秀則認為，鄭寶清講的話沒有錯，理念價值不合之後，民進黨就開始做清算鬥爭。我們看到，從民進黨提名的過程當中，總統蔡英文第二任期中選舉，會不會提早跛腳？如果桃園市長鄭文燦在桃園這一戰沒有選好，恐怕到時行政院長可能不會是他。而目前桃園農田水利會長目前還是支持鄭寶清。