遠東商銀在《今周刊》舉辦2022年財富管理銀行暨證券評鑑獲「最佳永續發展」獎項第一名，由該行執行副總經理林建忠代表領獎。

林建忠表示，遠東商銀這次獲頒「最佳永續發展獎」，代表這幾年來在永續方面的努力，已有初步成果。整合遠東集團多元豐富的資源，持續在全台55家分行，建構人文樂活空間，落實遠東商銀「十樂品牌」價值的特色分行。

並運用科技提供數位行動理專到府服務與便捷的數位交易平台，已將銀行服務延伸至客戶端，滿足客戶全時不受限的交易需求，客戶到特色分行也可嘗試嶄新的生活金融體驗。

近年來遠東商銀積極推動「十樂品牌」價值，其中「樂益」就是強調環保公益行動。遠東商銀指出，該行不僅推出許多相關金融商品及活動，例如樂齡安養信託、普惠微型保單以及樂齡理財學苑等，也利用環保材質製作員工制服、特地挑選環保商品作為貴賓禮品及與客戶攜手「淨灘愛地球」，期望客戶樂擁財富、安心樂活，社會共榮共好。