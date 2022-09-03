疫情長期影響工作、生活，面臨環伺的病毒威脅，民眾自主健康意識抬頭，台新銀行Richart Life生態圈偕手嘉和健康、聯安健檢中心等健康產業夥伴，9月起於Richart Life APP中新開闢「顧健康」專區，每周放送豐富健康知識，定期邀請醫學專家直播分享健康新知，並整合台新人壽提供的多項精選保險商品供民眾參考。

台新銀行表示，「顧健康」專區幫民眾顧健康，同時也貼心整合相關活動及刷卡優惠，替大家省荷包，並首創「體驗會員」制度，讓非台新銀行的客戶，也能使用Richart Life APP「顧健康」專區的相關功能，化身全民健康生活神隊友。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟指出，台新銀行今年邁入30周年，持續以實際行動落實「認真．永續」精神，繼日前於Richart Life APP中推出「綠生活」專區，提倡綠色消費，近期更結合健康產業偕手共營「顧健康」專區，協助民眾關注自身健康。「顧健康」專區整合了多項功能，讓民眾能一手掌握攸關健康的實用新知、保健常識、保險保障及優惠內容。

專區中的「健康新知」區塊，是由合作夥伴嘉和健康固定於每週三邀集國內外知名醫學專家直播對談，並讓民眾可透過直播進一步與醫師互動。嘉和健康特別祭出點數回饋優惠，Richart Life會員加入嘉和健康[email protected]好友，完成指定任務即有機會獲得LINE POINTS最高300點。在「健康週刊」區塊，由聯安健檢中心定期提供聯安醫週刊精選健康內容。

「健康保障」區塊整合台新人壽提供的多項精選保險商品供民眾參考。「健康運動」提供台新卡刷卡優惠，現於各大藥局、醫療院所、健檢機構、診所、「醫指付」APP繳費等健康相關通路刷台新信用卡消費，單月累積刷卡滿額即能獲得限量的空氣清淨機，頂級卡友與財管會員於指定通路消費更獲專屬優惠。

黃天麟強調，Richart Life首創「體驗會員」制度，非台新銀行客戶也能於專區內閱覽新知、查找優惠、累積點數等，讓人人都能體驗生態圈服務。Richart Life生態圈2020年8月成立，以生活金融無界限的概念，持續與各式商戶進行異業結盟，並透過系統串接，將行動支付、點數累積與兌換等服務導入生態圈。

並將2020年參與「台新福爾摩沙夢想家」做為社會參與的起跑點，於2021年進一步投身體育活動發展，贊助「110年新北全運會」，同時盡心於公益援助，支持每年一度的「你的一票決定愛的力量」公益捐款提案，更於2022年推出使用「乘車碼」搭乘新北捷運淡海輕軌，深入環保層面，實際參與低碳排行動。

黃天麟說，Richart Life獨特的生活金融無界限概念，至今已獲國內外各式獎項，今年8月公佈的Asian Banking & Finance（ABF）Retail Banking Awards中，Richart Life更一舉奪得「年度最佳策略聯盟」（Strategic Partnership of the Year）殊榮，象徵台新開創的生態圈概念先河，於各層面皆傲視全球。這次新推出的「顧健康」專區，盼攜手照顧民眾身心健康，邁向永續美好生活。