大陸廣西一名女子日前感覺上腹不適，就醫後發現身上長了一個巨大血管瘤，且還發現身體內的器官內臟竟是「反著長的」，這種情況在手術治療時會有巨大障礙，不過目前女子經過治療後，已經康復出院。

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報導，廣西南寧一名女子日前感覺上腹不適，前往醫院檢查，發現身上長了一個巨大血管瘤，且她身體內的器官內臟竟是「反著長的」，醫生指出，這是所謂的「鏡面人」，為罕見的先天性畸形，五臟六腑會反著長，不過這種內臟反位通常不影響人的健康，可一旦患病，在手術或者治療上，會帶來巨大障礙。

經過醫生努力治療，該名女子目前已經順利出院。醫生也提醒，如有這樣特殊的生理結構，去醫院就診時要及時告知醫生，以免誤診。網友看到消息後也紛紛留言表示，「我朋友就是，當時去參軍體檢的時候把醫生嚇一跳，還說建議他當特種兵」、「這種就是電視劇裡中槍以後死裡逃生，然後告訴大家其實我的心臟在右邊的真實案例嗎」、「武俠小說裡那種心臟中箭但能死裡逃生的人」。

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