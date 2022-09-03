「近500年來歐洲最嚴重的一場乾旱」，這是歐盟轄下歐洲乾旱觀測網對當前氣候處境的定論。這場500年大旱對歐洲的衝擊，非僅「區區」限水而已。

8月12日：40公分。8月15日：32公分…。快速降低的數字，是萊茵河河床水位深度。這條西北歐第二長的運河，承載歐盟一年約3成的內河運輸總量，德國每年約3成的煤炭及石油供運須仰賴它。

「完美風暴」，英國《金融時報》8月中旬如此形容德國經濟前景，枯竭的萊茵河，是構成這場完美風暴的最後一道氣旋。當歐元區最大經濟體德國面臨危機，整個歐洲經濟連帶告急。

根據德國航運專家說法，通行萊茵河的船隻需要大約1.5公尺的水深才能滿載航行，若僅求最低限度「安全通行」，臨界水位值約為40公分。但過去一個月間，水位大多落在30~40公分間，不僅遠低於可滿載的標準，甚至低於臨界水位。不少德國物流公司及航運商表示，如今通航船隻的運力約剩平常的2~3成。

「因為乾旱，運輸費在一天內上漲了30％， 我從來沒有見過這種情況……這太瘋狂了！」德國航運公司Reederei Jaegers GmbH總經理耶格斯如此表示。

若萊茵河水位繼續下降，結果恐不只是運力驟降，而是全面性的「斷航」。回顧歷史，萊茵河有過斷航紀錄，考布（Kaub）段水位曾於2018年10月23日，降至歷史最低點的25公分，致多數駁船無法通行。

據統計，當時萊茵河水道關閉了約132天，據德國5大權威經濟智庫之一的基爾研究所估算，因為水位過低導致德國工業生產的損失，大約是48億歐元，或換算成GDP（國內生產毛額），等於減少0.4個百分點，對比2018年德國GDP實際成長1.1個百分點，顯示本應收穫的GDP成長，有近3成跟著萊茵河的水流一起「蒸發」了。

各界預測，這一次萊茵河若再度斷航，對德國經濟的衝擊恐甚於2018年。

原因之一，是這回水位低於40公分臨界點的時間，比2018年足足早了兩個月，而德國的冬天又往往是一年中最乾燥的季節。

原因之二，是2018年的德國並無如今俄烏戰爭下的能源危機問題。今昔相比，供運德國3成煤炭與石油的萊茵河，對今年冬天的德國經濟更顯重要，一旦斷航，「德國的燃煤電廠無法發電，能源危機進一步惡化，⋯⋯整個歐洲將一起淪陷。」德國智庫德國經濟研究所研究員巴蒂（Guido Baldi）對本刊表示。

電價飆、工廠陷關閉潮，家用暖氣費已從200飆漲為1000歐元。經濟學人智庫全球首席經濟學家巴普提斯特（Simon Baptist）指出，目前歐盟天然氣的存量還有4成的存量缺口。他預期，屆時多數歐盟國家都將面臨天然氣短缺，其中又以德國為最，「預料（德國）將透過限制工業用電，以緩解其電力缺口。」

而根據花旗分析，「用電配給」的結果，將讓德國GDP下降約1~2個百分點。甚至，在近期對歐展望的報告中，花旗更是悲觀地指出，「溫和衰退」已不可能，歐盟現在只有兩條路可走：一是在控制範圍內的「深度衰退」；二是失控的「極深度」衰退。

巴普提斯特認為，這場能源危機或許會激勵歐洲家庭和企業投資提升能源效率，降低對俄能源需求，「讓歐洲戒掉對俄羅斯能源的依賴。」不過，這是一趟關乎經濟結構的長期工程，而在轉型過程中，「這裡將經受巨大的政治與經濟動盪，以及難以承受的經濟痛苦。」他憂傷地說出結論。