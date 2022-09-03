美國近20年來通報上百起「不明飛行物」（UFO）目擊事件。

美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人勒夫（Stan Love）近日受訪時表示，他相信外星人可能存在，但不認為他們曾造訪地球，因為當外星人乘坐的太空船起飛離開時，部分地球可能已經被燒毀。

美國近20年來已記錄上百起「不明空中現象」（unidentified aerial phenomena, UAP）事件，不明空中現象目擊事件增多，迫使美國國會於5月召開半世紀以來首場「不明飛行物」（UFO）聽證會，NASA也證實將加入UFO目擊事件的調查。

不過英國《太陽報》（The Sun）31日刊出NASA太空人勒夫的專訪，勒夫表示他個人不認為外星人曾造訪地球。

他稱外星人乘坐太空船造訪地球，離開時可能會燒毀地球部分地區，造成大量傷亡，「當他們點燃引擎離開時，他們可能會徹底毀滅半個地球。」他認為，從一顆恆星移動到另一顆恆星所需要的龐大能量對地球來說是壞消息。

不過勒夫並不排除宇宙中有外星人的想法，「太空中非常可能有生命存在」，「只要地表冷到足以讓液態水形成。」

他說強烈懷疑智慧生物來到地球肢解牛群、戲弄人類的科幻故事，就目前已知的物理定律，在星際間移動所需要的能量約是地球每年所消耗能量的10萬倍。