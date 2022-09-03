咖啡巨頭星巴克新任執行長出爐，將由保險套品牌杜蕾斯母公司利潔時集團執行長Laxman Narasimhan接任，預計10月1日就會走馬上任，現任執行長Howard Schultz在10月後會繼續擔任顧問工作，同時保留董事會成員的身份。

Business insider報導，星巴克正式公告這項新的人事異動，未來接掌星巴克的Laxman Narasimhan在麥肯錫集團工作長達19年後，擔任百事可樂的商務長，並在2019年加入利潔時集團擔任執行長3年，相當熟捻消費產業。

利潔時集團旗下有杜蕾斯保險套、Clearasil洗面乳、Enfamil奶粉、Dettol清潔用品及Harpic清潔劑等知名品牌。

星巴克現任執行長Howard Schultz則分別在1986至2000年、2008至2017年擔任星巴克執行長，但今年3月總裁兼執行長Kevin Johnson退休後，Howard Schultz回鍋擔任臨時執行長，一直到周四星巴克才宣布新任執行長為Laxman Narasimhan。