台灣大學〈以下簡稱台大〉頂著名校光環，不少學生把其視為求學目標，不過有一名從台大理工科系碩士畢業的女網友在「Dcard」發文，感嘆自己除了讀書沒什麼能力，研究所畢業後月薪不到34K，家人一直希望她能去台積電當工程師，不過原PO卻很討厭自己就讀的理科學系，也不打算往這些領域發展，只得屈就現在的工作，也讓她覺得自己好爛、很廢柴，貼文一出引發網友熱議。

原PO表示，自己大學時唸的是頂大之一，四年雙主修文、理科系畢業，拿過不少獎學金，最後以前三名畢業，後來推甄上台大土木工程研究所，打混3年後決定先出來找工作。但她無奈表示，從大學到研究所自己都在嘗試不同領域，最後還是沒能找到強項，雖然頂著台大研究所學歷如今薪水卻不到34K。

原PO說，當初家人覺得畢業可以去台積電當工程師，或是去一些仿間公司就職，老師也說可以幫忙推薦，薪水隨便都有6、7萬元，但她其實一點都不喜歡自己唸的科系，「過去常常寫作業到天亮，然後在書桌前哭，我就知道我未來不可能做這塊工作了。」

有過來人表示，「自己台大畢業後迷茫了很久不知道要幹嘛又不想做本科，隨便找了一個工作領33K，不過在爬摸滾打中找到想做的方向了，預計年後辭職再找新的工作，頂著光環領低薪壓力真的很大，但總有一天會豁然開朗」；也有人說台大畢業不是高薪保證，「只要妳科系選錯就算校名超強，在薪水這部分還是沒救」、「我們公司也一個台大的，薪水應該在4萬左右吧，不過我看她做的挺開心的」。

也有人建議原PO考公職或換工作「既然有念書的能力，直接用念書的方式獲得相對應的工作門票，跟國家有關的工作(證照、高考)都是不錯的選擇」、「你英文不錯的話直接找外商公司，你有學歷優勢，外商公司的起薪、升遷、環境都比一般本土企業好」。

原PO則回應自己一直都不想當公務員，但看著某些主管年薪有150萬好像也不錯。她思考後打算讀興趣相關的考證，同時增進自己的英文能力。

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