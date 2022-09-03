前聯電董事長曹興誠1日宣布投入10億元，啟動「保鄉神射-台灣反入侵實彈神射手訓練專案」，總目標是訓練出30萬名平民神射手；第二個計畫要在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的「黑熊勇士」。中天《盧秀芳辣晚報》2日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾「3年200元能訓練勇士？」，對此年輕人一面倒，覺得不要鬧了，認為這個計畫實在是「太不切實際」，還有民眾說這個就是大內宣，曹興誠只是為他的政治利益。

中天《盧秀芳辣晚報》2日由「辮子妹」進行街訪，曹興誠宣布將投入10億元施行兩大計畫，分別為「300萬名黑熊勇士計畫（每人3年內可獲得約200元）」和「30萬名保鄉神射計畫（每人所獲得的資金約1333元）」，而台灣的年輕民眾對於「3年200元能訓練勇士？」的看法，幾乎一面倒認為「這種你還信喔」、「真的不要鬧了欸，這太不實際了，我去7-11打工一小時都168元了，為什麼我要3年200元」、「這我怎麼跟別人說，我年薪60元」、「你用這個根本沒有吸引人啊」、「錢多一點我考慮」、「這個只是一個大內宣啦，我不會去，他只是為了他的政治利益啦」、「做保全就好了，還跟你3年200元」。

但也有部分年輕人願意追隨曹興誠，「我是覺得很難得，其實企業家願意站出來的可能沒有很多，對台灣來講，台灣還是需要自己保護自己，對於這樣子有人願意站出來協助我們完成這項計畫，我覺得是一個很棒的起點」、「可以考慮，但錢還是要多一點，這是現實的，錢太少的話為什麼我們要賣命」。