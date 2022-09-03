民進黨基隆市長參選人蔡適應，遭到爆料他的台北大學都市計劃研究所博士論文有抄襲疑慮。對此，前立委沈富雄2日就表示，「現在論文打成一場混戰、泥巴戰，『就是因為林智堅的傷害對民進黨太深了，所以現在民進黨希望把這個打得越多、越爛』，沒有贏也好，大家就會漸漸淡忘林智堅這個案子的傷害」，引發討論。

蔡適應2日坦承，部分參考文獻未出現在論文裡，他指出，論文共列出262篇文獻，「確實有漏列一些，因擔心文獻太多，所以刪除一部分，無法做到盡善盡美，個人虛心接受」。他強調，文章本身原創性非常高，漏列的部分初步算一算並沒有像外界說的那麼多，會重新整理。

沈富雄也在網路節目《少康戰情室》中表示，「恐怕這些政治人物的文章，多少都有抄，有小抄、中抄、大抄、可惡的抄等等」，但現在民進黨就籠統的打一個混戰、泥巴戰，「打到差不多可以了，已經要投票了」，沈富雄說，「這個是民進黨沒有辦法的策略，要減少林智堅的傷害」。但沈也提及，最後蔡英文還是說「鄭運鵬你戰桃園、林智堅你戰清白」，而林智堅提起司法程序來戰清白的日子，已經剩沒幾天了，如果都沒有動靜的話，那蔡英文就要向全國人民交代。