雲林縣長張麗善提醒鄉親做好防颱準備。（圖 / 翻攝自張麗善臉書）

軒嵐諾颱風帶來的大雨持續影響台灣，雲林縣長張麗善對此發文表示，中央氣象局已於昨（2）日上午發布海上颱風警報，縣府團隊也已進入警戒防颱狀態，她更提醒古坑鄉須特別留意雨勢！

張麗善昨指出，當天出門已明顯感到風勢變大。她提醒，到了越晚沿海風浪會更明顯，漁民需提早結束海上作業，山區則要預防坍方、落石。而根據預報，颱風暴風圈有擴大的趨勢，今（3）日雲縣將面臨較大降雨，主要降雨型態是短暫陣雨。

張麗善提到，山區與平原的主要強風時段將持續到今日下午，沿海地區則會持續到明（4）日凌晨；在主要降雨時段方面，山區將從今傍晚到明清晨，平原與沿海，則從今日深夜到明日上午，張麗善更特別提醒，古坑鄉的鄉親們要特別留意雨勢。

軒嵐諾颱風的移動速度預計今天開始加快，明天逐漸遠離台灣。張麗善也強調，縣府團隊會持續監控颱風動態，並備好移動式抽水機，做好相關整備工作。