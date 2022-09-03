中度颱風軒嵐諾經過4個多小時的原地打轉後，終於開始緩慢往北移動，氣象局表示，軒嵐諾預估強度會再度增強，暴風圈也會擴大，若無意外將在3日凌晨2點半發布陸上颱風警報。

氣象局預報員朱美霖指出，颱風中心2日晚間11點時，位在鵝鑾鼻東方390公里海面上，經歷數小時的原地打轉後，終於開始緩慢北上，未來24小時，預估將會以9轉15公里的時速持續走向北方。

朱美霖表示，目前軒嵐諾暴風圈已經壟罩整個東部與東北部海域，未來強度將會再度增強，暴風圈也會擴大，從結構與路徑預測，氣象局將會在凌晨2點30分發布陸上颱風警報，預估陸地影響最嚴重的地區為新北、基隆、宜蘭三個地區。

朱美霖提醒，3日整天沿海地區將會出現9級以上強陣風，目前新竹以北山區累積雨量都已經超過180毫米，氣象局也持續針對上述地區發布豪大雨特報，其中苗栗、台中為大雨特報，新竹縣、桃園市、基隆市、新北市以及台北、宜蘭部分地區則是豪雨特報。由於颱風移動速度過於緩慢，雨勢要到周日(4日)下半天才會開始趨緩。