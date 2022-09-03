南京大屠殺為史上最殘暴的戰爭暴行之一，為日軍當年1937年侵華戰爭時所犯下，估計有20萬以上平民遭殺害，如今一系列彩色照片竟出現在美國一名當鋪老闆家中，大陸南京大屠殺遇難同胞紀念館也緊急表示，正在設法聯繫當事人查核真實性。

美國明尼蘇達州一間當鋪老闆埃文凱爾(Evan Kail)在推特上發布訊息，表示收到一本二戰相簿，寄賣人稱是家族流傳下來的物品。但凱爾翻閱相簿後，赫然發現竟然是南京大屠殺的彩色照片。

I’m pretty sure this is the person who took the photos pic.twitter.com/C3lNUXN0Sf — Evan Kail (PAWN MAN) (@EvanKail) September 1, 2022

凱爾表示，相簿內的照片相當殘忍，包括民眾遭虐殺，屍體堆疊在路上，孩童慘遭炸死等畫面，遠比他所知道的還要殘酷許多，因此沒有公開出來，他認為這本相簿不該出售給私人收藏家，而是透過正常管道保存在博物館，因此才會出面PO文。

對此南京大屠殺遇難同胞紀念館表示，不能僅憑一段影片或幾張照片就能下判斷，因此目前正積極聯繫凱爾，確認相關資訊，若能證實相簿的真實性，將成為極為重要的史料證據。