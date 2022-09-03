台北市長選戰超熱，目前共有12人登記參選，人數創紀錄。但是一般認為仍以國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊的「三腳督」較占優勢。有藍營認為，黃珊珊的民調如果居高不下，蔣萬安就完蛋了，前民進黨立委沈富雄卻認為，黃珊珊和蔣萬安的票源幾乎不重疊。

沈富雄2日在政論節目《少康戰情室》中表示，根據《TVBS》一份台北市長選戰民調，綠營裡頭有18%跑到黃珊珊那邊去了，這18%到最後不會回去綠營，也絕對不會投國民黨。他認為，這一群人不要陳時中了，所以才在勉為其難之下，投給黃珊珊，若要這些人回頭，並不容易。

沈富雄認為，除了陳時中個人的因素，讓大家不喜歡以外，總統蔡英文也要負最大責任，因為她這幾個月以來的表現，以致綠的板塊萎縮，還有高級知識份子、年輕人在流失。

沈富雄指出，一般的國民黨人一天到晚擔心，黃珊珊如果居高不下，蔣萬安就完蛋了，前台北市長郝龍斌還說，黃珊珊民調在20%以上，蔣萬安就完蛋了。他卻認為，蔣萬安、黃珊珊兩人的票源幾乎不重疊，因為黃珊珊已經洗掉色彩了，黃珊珊的票最大部分是來自中立及白色的，但是白色的盤太小，微不足道，另外還有來自藍的有4.1%、來自綠的有18%。

沈富雄認為，蔣萬安可以不用強調正藍的身分，將來蔣萬安若要選得好，就要跟黃珊珊去搶中間票，讓自己在中間選民心目中，看來比她好、比她可愛、比她能幹、比她有魅力。