颱風軒嵐諾來勢洶洶，中央氣象局今（3日）於凌晨02：30發布陸上颱風警報，颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向北移動，其暴風圈已進入台灣東半部海面，對宜蘭及新北將構成威脅，預計此颱風暴風圈未來有擴大之趨勢，另氣象局針對台中以北9縣市發布豪（大）雨特報，提醒民眾小心防範。

據中央氣象局最新觀測，颱風軒嵐諾晚間11時的中心位置在北緯22.3度，東經124.7度，也就是鵝鑾鼻東方約390公里海面上，以每小時9轉15公里速度，向北前進，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

受到颱風及其外圍環流影響，台灣西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，金門及西半部內陸地區亦有較強陣風；今日下午起蘭嶼將有10至12級強陣風。今日東南部地區有焚風發生的機率，明（4）日東南部及東部地區亦有焚風發生的機率。

颱風影響，巴士海峽及台灣附近各海面風浪偏大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，應避免海邊活動。

氣象局發布豪雨特報。（圖取自氣象局網頁）

氣象局今日也針對台中以北9縣市發布豪（大）雨特報，指出颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚至明日新北市、桃園市、新竹縣地區及臺北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，台北、宜蘭、苗栗、台中地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。