機場官員指出，遭罷黜的前斯里蘭卡總統拉賈帕克薩今天重返國內，他7週前因國家面臨歷來最嚴峻的經濟危機引發民怨抗爭而逃離國外。

法新社報導，這名官員表示，拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）抵達國際機場後，接受部會首長和政界人士歡迎並為他套上花環。

這名官員說，73歲的拉賈帕克薩是由曼谷經新加坡飛抵斯里蘭卡。

拉賈帕克薩逃出國外後，由他任命的總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）暫代總統職位，後經國會議員選為繼任總統。（譯者：徐睿承）1110903