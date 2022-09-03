【愛傳媒程富陽專欄】今天是2022年「九三軍人節」， 不妨讓我們先回顧一下歷史，從1937年7月7日「蘆溝橋事變」到1945年8月10日，日本接受盟方《波茨坦宣言》之各項規定，無條件投降；總結中國8年抗戰中，大會戰（10萬人以上）達22次，大型戰役（萬人以上）達 1,117次，小型戰鬥（團旅以下）達8,914次；總計中國軍民傷亡約3千6百萬人；而我國軍傷亡即達3百22萬餘人，其中陣亡約1百32萬人，陣亡將領達250人。

這不正是明朝于謙在其《石灰吟》一詩中所論：「千錘萬鑿出深山，烈火焚燒若等閒；粉骨碎身渾不怕，要留清白在人間。」對軍人置身烈火，壯士成仁的例證；這不也正是宋文天祥在《正氣歌》一詩中所云：「是氣所磅礴，凜烈萬古存；當其貫日月，生死安足論。」對軍人面對生死，捨身取義的史篇。

但如今時代變了，雖說軍人的氣節不應該變；只是我們必需老實說；目前我們實在看不到這種「雜然賦流形，沛乎塞蒼冥」的氣節了；因為「在齊太史簡，在晉董狐筆；在秦張良椎，在漢蘇武節。」此等軍人追求秉性，正是我們執政者眼下必除之而後快的中國文化「心結」；我們有的只能偶來私鳴「悠悠我心悲、蒼天曷有極。哲人日已遠，典型在夙昔。」的古道顏色罷了。

今天綠色執政，因心底老存著蠢蠢欲動的「台獨夢」；因此，只能選擇遺忘而不堪回首。這「九三軍人節」本是中華民族抗日而肇生，但執政的民進黨卻把中國抗戰史綱放到「東北亞」的歷史陳述。我們不得不承認，從國民黨從四年前「九合一大選」的氣勢如虹，到前年連續在總統大選及高雄市罷免選舉中接連挫敗；事實上，中華民國這塊招牌已走入「壯士一去兮不復返」的境界。想想如今執政的民進黨，沒選舉就一副讓「九三軍人節」走入歷史的尊容，到了選舉或臺海情勢緊張時，又一副與軍人生死與共的嘴臉，讓人看了真不是滋味。

這幾年隨著「美中博弈」的激化，民進黨更是一頭栽進美麗國的懷抱，讓兩岸的洪濤一發不可收拾，既衝破了幾十年好不容易建立的兩岸安全防線，還持續不斷為兩岸可能的兵鋒加溫；當初廢徵兵制是他們喊的，今日想再走回頭路的還是他們，只是他們終究不清楚；如今，台灣的安全並不在於徵兵或募兵？也不在於美國軍售的承諾是否能兌現？更不是他們一直所冀望的美國是否真能出兵協防台灣？其

實，真正能讓台灣安全的，就只是如何防範讓台灣陷入戰爭的旋渦，如何避免讓台灣成為戰場，如此而已！這些既簡單又明瞭的明白事，偏偏他們為了自身的權力，委屈求不了全，還耗資千億，跟美國買武器；為了欺瞞人民，則不惜立法，耗資百億，成立「數位發展部」，以持續深化向百姓1450，這真是台灣的悲哀！

我們必需嚴正要求，在台灣想站到檯面上的政治人物，如不能做到讓台灣避免戰爭，就不要糊弄人民，就不要奢望掌握權力，就好好回家當個善男信女，不要無端危害眾生；不要整天用「自由」、「民主」、「尊嚴」、「主權」這些美麗的辭彙當「迷湯」，把百姓迷惑，把社會撕裂，把國家玩掉；此刻，我們真正要看的，要想的，是阿富汗人民的淒慘，敘利亞百姓的痛楚，烏克蘭難民的下場，而不是從這些政客嘴巴蹦出來的「謊言」。

回顧這幾年來，政府藉「轉型正義」之名，追殺前朝之痕跡斑斑歷目；假「年金改革」之名，撕毀昔日法定契約咄咄逼人；為獨攬政權鞏固，不惜激化社會階層對立，其製造分化手段刀刀見骨；他所鄙棄的，不都是曾經執搶保家衛國的軍人嗎？他所針對的，不也都是曾執干戈以衛社稷的軍人嗎？如今，他們為了擁抱權力，不惜與對岸怒目金剛，惹的兩岸兵鋒四起，竟不想用腦子尋求解決避戰的方法，還要軍人為民前鋒，咨爾多士，這不是胡鬧嗎？我們這些退役老兵，實在不得不藉「九三」之日，回顧歷史真相並提出我們的嚴正之聲，至於執政者聽與不聽，也就非我們所能冀盼的了！

作者為退役上校

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