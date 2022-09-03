【愛傳媒樂風專欄】在彰化縣福興鄉外中村，有個石敢當，其實原本沒什麼稀奇，但為石敢當建廟就很稀奇了，而且廟還不小。此廟名為仙山石禪寺，不過一般都稱仙山石敢當或石敢當廟，根據廟裡的匾額和碑記來看，建於1981年，但那是重建年代，創廟年代更早，據網友王金山和梁建都表示，未建廟前該石敢當碑立於現廟址左前方水溝旁，後石敢當在民國50年代顯靈給本庄王姓人士，說要蓋廟並雕刻三兄弟金身，於是方有廟宇出現，而現今廟貌的確是翻修後的結果，原本沒這麼大。

石敢當的作用主要在制煞，宋朝曾有挖出唐朝石敢當的記載，所以最早在唐朝即已出現。明朝陶宗儀所著之輟耕錄中記載：「今人家正門適當巷陌橋道之衝，則立一小石將軍，或植一小石碑，鐫其上曰石敢當，以壓禳之。」說明了石敢當的設置位置與用途。

廟中的石敢當體積頗大，上有猛獸圖案，黃色的不知道是虎還是獅，中間石塊部分上端應該是劍獅，因為劍獅也是制煞之物，下方書「泰山石敢當」五字。

此廟還有個有趣的傳說，據說石敢當會丟石頭教訓不乖的小孩呢！路過的小朋友可要小心啦！

作者為一介小角色

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