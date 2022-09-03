男網友認為導盲磚設計不合理，盡頭竟然是一根電線桿，PO上網投訴。(圖／路上觀察學院)

台灣積極打造無障礙空間，人行道上都會設置導盲磚協助視障者行走，未料有網友發現，台北某處的導盲磚終點，竟然是一根電線桿，氣得PO網質疑「要盲人去撞柱子嗎」，引發討論，也意外釣出內行人指出導盲磚其實有不同種類與意義。

男網友在臉書《路上觀察學院》PO出一張照片，只見照片中一處十字路口的人行道，一如往常設置導盲磚，但仔細一看導盲磚的盡頭竟然是電線桿，氣得他直罵「實在太瞎了」。

有專業網友製圖說明照片中導盲磚的真正用意，讓大家直呼長知識。(圖／路上觀察學院)

不少網友也紛紛留言：「說個笑話，台灣的友善環境」、「設計跟施工的都該打一百大板」、「沒盲也給你變盲」、「原來這是導盲用的，我還以為單純止滑的XD」、「是導盲磚還是致盲磚」。

但隨即有專業網友出面闢謠，並貼心製圖，指出照片中連接電線桿的導盲磚是點狀的，該磚塊的用意類似於捷運或火車站的黃線功能，是用來提醒視障者已經到了路口，要停下腳步，而非走在上面，底下則有其他人補充，目前最新規範指南都是根據營建署於110年1月5日發佈的市區道路人行道路口導盲設施設計，最新的設計是希望警示帶能與行穿線貼齊，且警示帶直接與定位磚連接，盡量不設置導引磚，強調有些設計看起來確實不太合理，但其實是無奈下的妥協。