【愛傳媒藺奕專欄】颱風天，風一陣、雨一陣，這個夏天就要淪陷了。

韓國朋友說他們中秋節也放連假，我便心生警覺，這個喜歡抄襲華人傳統文化風俗的民族，該不會接著說中秋節也是他們的吧。結果他說韓國人中秋節最重要一件事，是掃墓。原來我膚淺了，是不是太久沒出國了，居然如此雞腸鳥肚去度外人。

華人中秋的故事裡，嫦娥和老公后羿離婚獨自成仙，搬去月宫的帝寶裡，和伐木的原住民吳剛幸福生活在一起，養兔子代替生孩子，中秋節放在今天根本應該更名女權日。

住在月亮上，養寵物、住豪宅、没小孩，長期保持社交距離，隔壁瑶池開派對了偶爾過去跳舞，喝點小酒吃水果盤，日子爽歪歪。

反觀兩岸各種傳統神話故事裡的其他仙女，要麼殉情、要麼守寡，只有嫦娥女士的悟性最高，老公再好，日子過不下去了，連贍養費都不要直接拍屁股走人，絕不湊合。

而我們的中秋節都得吃月餅。

小時候有一度愛極五仁月餅，當你正處於乳牙換恆齒的年齡，嚼食各種堅果和冰糖混合在一起不只是美味而已，嚼著嚼著突然啃下一顆搖搖欲墜的乳牙，那種成就感的快樂無處比擬。

然而突然有一天。

村裡一位參加過台兒莊大捷的英雄大叔說，五仁月餅的起源是古代戰亂，五位將軍帶太子逃難，在欠缺糧食之下為了讓太子活著，他們將糧食和自己的指甲、頭髮、耳屎、鼻屎和腿毛混合，製作出獨一無二、難吃無比的月餅。

這件事在我幼小心靈裡產生足以連續尿床一周的巨大陰影。

貴婦季涵從澳洲一回台北，就送我一盒造型精緻異常的月餅禮盒，我準備打開它，突然就想起五仁月餅這段暗黑往事，我發現我的手正在抖。

如果真有五仁月餅該怎麼辦？半夜尿床我能再賴給長新冠？直到今天。我不知道我們是否真的需要五仁月餅，才能證明中華文化的多元包容、百花齊放。

但我知道如果韓國人要跟我們爭中秋節是誰的，我可以退讓的唯一底線，就是承認五仁月餅是韓國人發明的。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。