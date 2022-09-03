美國公布8月新增就業趨緩，盤中一度上漲，但在賣壓持續湧現下，美股今天翻黑作收。
道瓊工業指數終場下跌337.98點，或1.07%，收在31318.44點。
標準普爾500指數下跌42.59點，或1.07%，收在3924.26點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌154.27點，或1.31%，收在11630.86點。
費城半導體指數下跌26.683點，或1.02%，收在2599.264點。（譯者：徐睿承）1110903
美國公布8月新增就業趨緩，盤中一度上漲，但在賣壓持續湧現下，美股今天翻黑作收。
道瓊工業指數終場下跌337.98點，或1.07%，收在31318.44點。
標準普爾500指數下跌42.59點，或1.07%，收在3924.26點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌154.27點，或1.31%，收在11630.86點。
費城半導體指數下跌26.683點，或1.02%，收在2599.264點。（譯者：徐睿承）1110903
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