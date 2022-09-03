美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上月2日至3日訪問台灣，之後台海局勢緊張升溫，拜登政府正式要求國會批准一項約11億美元（約新台幣337億元）的對台軍售案。國防部3日表示，此批軍售將進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部3日表示，美國政府於美東時間9月2日就「AIM-9X響尾蛇飛彈、AGM-84L魚叉反艦飛彈 」等2型彈藥及「偵蒐雷達後續維持」，總額11億600萬美元對台軍售案。這也是拜登政府去年1月上任以來，第6度對台軍售。

國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器。這批軍售進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效，國防部對美方表達誠摯的感謝。

據知情人士透露，拜登政府與國會之間曾就軍售台灣進行過多次對話。白宮國安會議一名發言人對此僅表示，美國將繼續履行《台灣關係法》所規定的義務，也就是協助台灣自衛。